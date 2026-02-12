https://ria.ru/20260212/shevchenko-2073893489.html
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T14:10:00+03:00
биатлон
спорт
наталья шевченко
анастасия халили
кристина резцова
карим халили
2026
