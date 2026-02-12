Рейтинг@Mail.ru
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
13:34 12.02.2026 (обновлено: 14:10 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/shevchenko-2073893489.html
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T14:10:00+03:00
биатлон
спорт
наталья шевченко
анастасия халили
кристина резцова
карим халили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930804310_895:764:3178:2048_1920x0_80_0_0_4954fc98fe45e4233fa02cff4ea41c8c.jpg
https://ria.ru/20260212/halili-2073868656.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930804310_1133:514:3178:2048_1920x0_80_0_0_c0dd1eb67184576bea9276d92e69a133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наталья шевченко, анастасия халили, кристина резцова, карим халили
Биатлон, Спорт, Наталья Шевченко, Анастасия Халили, Кристина Резцова, Карим Халили
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНаталия Шевченко
Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Наталия Шевченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Шевченко преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 30,8 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла победительница спринта Анастасия Халили (отставание - 20,6 секунды; 3 промаха), замкнула тройку призеров Кристина Резцова (+36,6; 3).
Ранее в четверг муж Анастасии Халили Карим Халили стал победителем мужской гонки преследования на 12,5 км. Этап в Сочи завершится 15 февраля.
Карим Халили - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Вчера, 11:53
 
БиатлонСпортНаталья ШевченкоАнастасия ХалилиКристина РезцоваКарим Халили
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала