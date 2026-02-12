https://ria.ru/20260212/ostapenko-2073970075.html
Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
теннис
спорт
елена остапенко
элизабетта коччаретто
елена рыбакина
женская теннисная ассоциация (wta)
