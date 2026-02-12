Рейтинг@Mail.ru
Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис
 
17:25 12.02.2026 (обновлено: 17:37 12.02.2026)
Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
12 февраля 2026 • начало в 15:10
Завершен
Елена Остапенко
2 : 07:56:4
Элизабетта Коччаретто
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 24-й ракетки мира. Коччаретто идет 57-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 40 минут.
В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко (13) и Еленой Рыбакиной (3) из Казахстана.
