Рейтинг@Mail.ru
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/olimpiada-2074050370.html
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне
Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в олимпийской деревне Зимних Игр в Кортина-д'Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T23:20:00+03:00
2026-02-12T23:20:00+03:00
спорт
кортина-д'ампеццо
париж
токио
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778869858_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_0b01efa05adee9f5bcfd06c55f60814f.jpg
https://ria.ru/20260212/shappa-2074007179.html
кортина-д'ампеццо
париж
токио
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778869858_6:0:2587:1936_1920x0_80_0_0_3488356c769bf1f369666da0c0ee3a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кортина-д'ампеццо, париж, токио, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Кортина-д'Ампеццо, Париж, Токио, Зимние Олимпийские игры 2026
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне

La Stampa: в Олимпийской деревне кончились бесплатные презервативы для атлетов

CC BY-SA 2.0 / Writing On The Mall / Box of CondomsКоробка с презервативами
Коробка с презервативами - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Writing On The Mall / Box of Condoms
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в олимпийской деревне Зимних Игр в Кортина-д'Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La Stampa со ссылкой на одного атлетов.
По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.
"Запасы закончились всего за три дня, нам пообещали, что поступит новая партия, но когда именно, неизвестно", - рассказал один из спортсменов на условиях анонимности.
Оргкомитет Игр не ответил на запрос РИА Новости о восстановлении запасов средств контрацепции.
Как отмечает газета Repubblica, практика бесплатного распространения презервативов в олимпийских деревнях существует с 1988 года и прерывалась только на Олимпиаде в Токио в 2021 году после коронавирусной пандемии.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
Вчера, 18:49
 
СпортКортина-д'АмпеццоПарижТокиоЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала