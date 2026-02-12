Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в олимпийской деревне Зимних Игр в Кортина-д'Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La Stampa со ссылкой на одного атлетов.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.

"Запасы закончились всего за три дня, нам пообещали, что поступит новая партия, но когда именно, неизвестно", - рассказал один из спортсменов на условиях анонимности.

Оргкомитет Игр не ответил на запрос РИА Новости о восстановлении запасов средств контрацепции.