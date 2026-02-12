https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073890539.html
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем
Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпийских играх в Италии из-за проблем, связанных с... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T13:28:00+03:00
2026-02-12T13:28:00+03:00
2026-02-12T13:28:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем
Тренер финских летающих лыжников отстранен от Игр-2026 из-за проблем с алкоголем