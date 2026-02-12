Рейтинг@Mail.ru
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
13:28 12.02.2026
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем
Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпийских играх в Италии из-за проблем, связанных с...
2026
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Финский тренер отстранен от Олимпиады из-за проблем с алкоголем

Тренер финских летающих лыжников отстранен от Игр-2026 из-за проблем с алкоголем

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпийских играх в Италии из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя, сообщает Олимпийский комитет Финляндии.
Согласно заявлению, поведение тренера противоречит правилам и ценностям финской команды. За подготовку спортсменов к олимпийским соревнованиям будет отвечать Лассе Мойланен.
«
"Я совершил ошибку, и мне очень жаль. Я хочу извиниться перед всей финской командой, спортсменами и болельщиками. Желаю команде, чтобы они могли сосредоточиться на Играх и продолжить хорошую работу", – заявил Медвед.
