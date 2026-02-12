https://ria.ru/20260212/nba-2073810808.html
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, уступил "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T07:30:00+03:00
2026-02-12T07:30:00+03:00
2026-02-12T08:39:00+03:00
баскетбол
спорт
нью-йорк (город)
егор демин
бруклин нетс
индиана пэйсерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
https://ria.ru/20260211/san-antonio-2073579424.html
нью-йорк (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_170fc45cd265523d6673ecd8c6101bb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нью-йорк (город), егор демин, бруклин нетс, индиана пэйсерс, нба
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Егор Демин, Бруклин Нетс, Индиана Пэйсерс, НБА
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче регулярного чемпионата НБА