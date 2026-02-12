"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, уступил "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" с 15 победами в 53 играх идет на 13-м месте в Восточной конференции, на одну позицию выше "Индианы" (15 побед в 55 матчах).