"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
Баскетбол
Баскетбол
 
07:30 12.02.2026 (обновлено: 08:39 12.02.2026)
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
"Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, уступил "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
баскетбол
спорт
нью-йорк (город)
егор демин
бруклин нетс
индиана пэйсерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
нью-йорк (город)
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, нью-йорк (город), егор демин, бруклин нетс, индиана пэйсерс, нба
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Егор Демин, Бруклин Нетс, Индиана Пэйсерс, НБА
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков

"Бруклин" уступил "Индиане" в матче регулярного чемпионата НБА

Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, уступил "Индиане Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
12 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
110 : 115
Индиана
Встреча в Нью-Йорке закончилась победой гостей со счетом 115:110 (18:31, 35:33, 31:26, 31:20).
Самым результативным игроком встречи стал Джарас Уокер из "Индианы", набравший 23 очка. Его партнер Мика Поттер оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе хозяев 20 очков на счету Нолана Траоре, у Дэйрона Шарпа - дабл-дабл (19 очков и 12 подборов). Демин провел на площадке 32 минуты, набрал 13 очков, а также сделал пять подборов и пять передач.
"Бруклин" с 15 победами в 53 играх идет на 13-м месте в Восточной конференции, на одну позицию выше "Индианы" (15 побед в 55 матчах).
