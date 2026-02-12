https://ria.ru/20260212/match-2073793280.html
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании
"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Атлетик" из Бильбао в первом матче полуфинального противостояния в рамках Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
