"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании
Футбол
 
01:10 12.02.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании
"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Атлетик" из Бильбао в первом матче полуфинального противостояния в рамках Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, бильбао, арсен захарян, реал сосьедад, атлетик (бильбао), кубок испании
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил в матче 1/2 финала Кубка Испании

"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес)
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян (слева) с партнером (Беньят Туррьентес). Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Атлетик" из Бильбао в первом матче полуфинального противостояния в рамках Кубка Испании по футболу.
Встреча прошла в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Беньят Туррьентес (62-я минута).
Кубок Испании
11 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
0 : 1
Реал Сосьедад
62‎’‎ • Беньят Туррьентес
(Гонсалу Гедеш)
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил встречу из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце.
Ответная встреча пройдет на поле "Реал Сосьедад" 4 марта.
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
8 февраля, 01:11
 
Футбол
 
