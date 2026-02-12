https://ria.ru/20260212/halili-2073868656.html
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонист Карим Халили стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T11:53:00+03:00
2026-02-12T11:53:00+03:00
2026-02-12T11:57:00+03:00
биатлон
спорт
даниил серохвостов
карим халили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994212541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6bd7087a3b0c77929ddbc3c918c5360.jpg
https://ria.ru/20260211/halili-2073657516.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994212541_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_28a36a8820f53122b99e72b72cf17bfe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил серохвостов, карим халили
Биатлон, Спорт, Даниил Серохвостов, Карим Халили
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Халили выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи