Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлон
Биатлон
 
11:53 12.02.2026
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонист Карим Халили стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
биатлон
спорт
даниил серохвостов
карим халили
2026
спорт, даниил серохвостов, карим халили
Биатлон, Спорт, Даниил Серохвостов, Карим Халили
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

Халили выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Биатлонист Карим Халили стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Халили преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание - 6,5 секунды ; 3 промаха), замкнул тройку призеров Даниил Серохвостов (+ 34,1; 1).
Позднее в четверг пройдет женская гонка преследования на 10 км. Этап в Сочи завершится 15 февраля.
Анастасия Халили - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
11 февраля, 14:41
 
Биатлон
 
Версия 2023.1 Beta
