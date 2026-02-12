https://ria.ru/20260212/geraskevich-2074033030.html
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF)... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить его от Олимпийских игр в Италии, сообщается на сайте CAS.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на Олимпийскую хартию. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять шлем.
Выездная панель CAS зарегистрировала апелляцию, в которой Гераскевич называет отстранение несоразмерным наказанием и заявляет, что санкции наносят "непоправимый вред" его спортивной карьере. Украинец просит аннулировать решение жюри IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.