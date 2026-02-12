Рейтинг@Mail.ru
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады
21:26 12.02.2026 (обновлено: 21:41 12.02.2026)
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF)... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:26:00+03:00
2026-02-12T21:41:00+03:00
Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады

Украинский скелетонист Гераскевич обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить его от Олимпийских игр в Италии, сообщается на сайте CAS.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на Олимпийскую хартию. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять шлем.
Выездная панель CAS зарегистрировала апелляцию, в которой Гераскевич называет отстранение несоразмерным наказанием и заявляет, что санкции наносят "непоправимый вред" его спортивной карьере. Украинец просит аннулировать решение жюри IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера
Вчера, 20:24
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
 
