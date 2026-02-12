Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить его от Олимпийских игр в Италии, сообщается на сайте CAS.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на Олимпийскую хартию. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять шлем.

Выездная панель CAS зарегистрировала апелляцию, в которой Гераскевич называет отстранение несоразмерным наказанием и заявляет, что санкции наносят "непоправимый вред" его спортивной карьере. Украинец просит аннулировать решение жюри IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.