"Балтика" обыграла лидера Первой лиги "Факел" в товарищеском матче
20:22 12.02.2026
"Балтика" обыграла лидера Первой лиги "Факел" в товарищеском матче
Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
натан гассама, андрей талалаев, белек, балтика, факел, зенит, первая лига
Футболисты "Балтики" обыграли в товарищеском матче лидера Первой лиги "Факел"

© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Балтика" (Калининград) – "Краснодар" (Краснодар)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Андрея Талалаева, мяч на 36-й минуте забил Натан Гассама.
"Балтика" ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. В следующем туре после перерыва калининградский клуб 27 февраля сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".
"Факел" с 48 очками возглавляет таблицу Первой лиги, клуб вернется после паузы 27 февраля домашним матчем против екатеринбургского "Урала".
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Вчера, 19:39
 
ФутболНатан ГассамаАндрей ТалалаевБелекБалтикаФакелЗенитПервая ЛигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
