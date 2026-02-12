"Балтика" обыграла лидера Первой лиги "Факел" в товарищеском матче

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Андрея Талалаева, мяч на 36-й минуте забил Натан Гассама.

"Балтика" ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. В следующем туре после перерыва калининградский клуб 27 февраля сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".