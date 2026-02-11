Рейтинг@Mail.ru
"Сердце останавливается!": Тарасова боится за здоровье Трусовой на шоу
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:30 11.02.2026
"Сердце останавливается!": Тарасова боится за здоровье Трусовой на шоу
"Сердце останавливается!": Тарасова боится за здоровье Трусовой на шоу - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Сердце останавливается!": Тарасова боится за здоровье Трусовой на шоу
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что у нее замирает сердце, когда фигуристка Александра (Игнатова) Трусова заходит на поддержки в шоу... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Сердце останавливается!": Тарасова боится за здоровье Трусовой на шоу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что у нее замирает сердце, когда фигуристка Александра (Игнатова) Трусова заходит на поддержки в шоу "Ледниковый период".
Трусова выступает в телепроекте в паре с актером Иваном Жвакиным. Тарасова является членом жюри.
"Он тяжелый достался Саше. Сегодня не только качался, но и ходил неровно. Ваня, нужно больше тренироваться. Потому что, когда ты ее берешь на поддержку, у меня сердце останавливается. Потому что поддержка может быть с плачевным исходом", - сказала Тарасова.
Трусова выразила недоумение по поводу комментария Тарасовой. "Я даже не знаю, чем можно удивить Татьяну Анатольевну. Я одиночница, Ваня актер, а мы сегодня сделали выброс - это из парного катания", - сказала вице-чемпионка Пекина-2022.
"Мы над многим работаем, это все в процессе, - добавил Жвакин. - Хочется немного снисхождения, наверное. Я не знаю, поправится ли мой уровень катания за такое короткое время, но очень буду стараться".
Ранее Трусова заявила, что возвращается в большой спорт и будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка родила первенца летом 2025 года.
Фигурное катаниеТатьяна ТарасоваСпортАлександра Игнатова (Трусова)Вокруг спорта
 
