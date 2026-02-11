"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина после того, как челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 6:5 (1:2, 3:2, 2:1). В составе "Трактора" шайбы забросили Егор Коршков (16-я минута), Виталий Кравцов (34), Александр Кадейкин (37), Максим Джиошвили (38), Александр Рыков (42) и Михаил Григоренко (59). У "Амура" отличились Иван Мищенко (4), Александр Гальченюк (6), Кирилл Петьков (30) и Ярослав Лихачев (31, 48), второй гол которого был засчитан после видеопросмотра.
11 февраля 2026 • начало в 12:15
Завершен
03:26 • Иван Мищенко
05:49 • Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Егор Воронков)
09:01 • Кирилл Петков
10:21 • Ярослав Лихачев
07:40 • Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Иван Мищенко)
15:31 • Егор Коршков
13:42 • Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
16:14 • Александр Кадейкин
17:15 • Максим Джиошвили
01:02 • Александр Рыков
18:42 • Михаил Григоренко
"Трактор" (56 очков) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (45) идет девятым. Благодаря победе челябинцев в основное время занимающий третье место в конференции казанский "Ак Барс" (73) досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард".
В следующем матче "Трактор" сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом" 13 февраля. "Амур" в этот же день примет омский "Авангард".