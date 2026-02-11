"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина после того, как челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).