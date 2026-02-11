Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"
Хоккей
 
14:48 11.02.2026
"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"
"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"
Казанский "Ак Барс" досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина после того, как челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
хоккей
спорт
егор коршков
виталий кравцов
александр кадейкин
трактор
амур
ак барс
спорт, егор коршков, виталий кравцов, александр кадейкин, трактор, амур, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ благодаря волевой победе "Трактора"

ХК Ак Барс эмблема
ХК Ак Барс эмблема
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина после того, как челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 6:5 (1:2, 3:2, 2:1). В составе "Трактора" шайбы забросили Егор Коршков (16-я минута), Виталий Кравцов (34), Александр Кадейкин (37), Максим Джиошвили (38), Александр Рыков (42) и Михаил Григоренко (59). У "Амура" отличились Иван Мищенко (4), Александр Гальченюк (6), Кирилл Петьков (30) и Ярослав Лихачев (31, 48), второй гол которого был засчитан после видеопросмотра.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 февраля 2026 • начало в 12:15
Завершен
Амур
5 : 6
Трактор
03:26 • Иван Мищенко
(Олег Ли, Артем Шварев)
05:49 • Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Егор Воронков)
09:01 • Кирилл Петков
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Ураков)
10:21 • Ярослав Лихачев
07:40 • Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Иван Мищенко)
15:31 • Егор Коршков
(Александр Кисаков, Александр Кадейкин)
13:42 • Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
16:14 • Александр Кадейкин
(Александр Кисаков)
17:15 • Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
01:02 • Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
18:42 • Михаил Григоренко
(Василий Глотов)
"Трактор" (56 очков) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (45) идет девятым. Благодаря победе челябинцев в основное время занимающий третье место в конференции казанский "Ак Барс" (73) досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард".
В следующем матче "Трактор" сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом" 13 февраля. "Амур" в этот же день примет омский "Авангард".
Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея редким негодяем
Вчера, 12:25
Вчера, 12:25
 
Хоккей Спорт Егор Коршков Виталий Кравцов Александр Кадейкин Трактор Амур Ак Барс КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
