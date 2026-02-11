Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал чемпионство "Спартака" главной победой в жизни
09:46 11.02.2026
Лавров назвал чемпионство "Спартака" главной победой в жизни
Лавров назвал чемпионство "Спартака" главной победой в жизни
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной победой в жизни последнее чемпионство московского футбольного клуба "Спартак". РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, россия, сергей лавров, спартак москва
Футбол, Спорт, Россия, Сергей Лавров, Спартак Москва
Лавров назвал чемпионство "Спартака" главной победой в жизни

Лавров назвал чемпионство "Спартака" в сезоне-2016/17 главной победой в жизни

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной победой в жизни последнее чемпионство московского футбольного клуба "Спартак".
"Когда "Спартак" в последний раз стал чемпионом", - отметил Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи", отвечая на вопрос, что для него является главной победой в жизни.
Московский "Спартак" в последний раз становился победителем чемпионата России по футболу в сезоне-2016/17. Лавров является давним болельщиком "красно-белых".
Ливай Гарсия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Футбол
 
