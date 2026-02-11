Вратарь из "Зенита" подписал контракт с "Оренбургом"

https://ria.ru/20260211/rudakov-2073701908.html
Голкипер Максим Рудаков заключил соглашение с "Оренбургом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T16:48:00+03:00
2026-02-11T16:48:00+03:00
2026-02-11T17:03:00+03:00
«Оренбург» подписал контракт с вратарем Рудаковым