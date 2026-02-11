https://ria.ru/20260211/rostov-2073725869.html
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
Товарищеский матч "Ростова" с китайским футбольным клубом "Чжэцзян Профешнл" в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ не был доигран из-за потасовки. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T17:50:00+03:00
2026-02-11T17:50:00+03:00
2026-02-11T17:59:00+03:00
футбол
оаэ
абу-даби
ростов
российская премьер-лига (рпл)
оаэ
абу-даби
оаэ, абу-даби, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, ОАЭ, Абу-Даби, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
Матч "Ростова" с китайским клубом "Чжэцзян" в ОАЭ не доиграли из-за потасовки