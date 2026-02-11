Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
Футбол
 
17:50 11.02.2026
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом
Товарищеский матч "Ростова" с китайским футбольным клубом "Чжэцзян Профешнл" в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ не был доигран из-за потасовки. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Ростов" из-за потасовки не доиграл матч с китайским клубом

Матч "Ростова" с китайским клубом "Чжэцзян" в ОАЭ не доиграли из-за потасовки

Футбол. Кубок России. "Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Футбол. Кубок России. Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Футбол. Кубок России. "Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону). Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Товарищеский матч "Ростова" с китайским футбольным клубом "Чжэцзян Профешнл" в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ не был доигран из-за потасовки.
Встреча в Абу-Даби была прервана в первом тайме при счете 0:0 после возникшего на поле конфликта.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.
Болельщики Ростова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков
6 февраля, 18:45
 
Футбол
 
