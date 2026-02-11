https://ria.ru/20260211/prava-2073581605.html
В Австрии рассказали, как получить права на использование музыки на ОИ
В Австрии рассказали, как получить права на использование музыки на ОИ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
В Австрии рассказали, как получить права на использование музыки на ОИ
Представители австрийского авторского общества AKM рассказали РИА Новости, как оформляются права на использование музыки на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
AKM: получить права на использование музыки на ОИ должен комитет Италии
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Представители австрийского авторского общества AKM рассказали РИА Новости, как оформляются права на использование музыки на Олимпийских играх.
Во вторник российский фигурист Петр Гуменник
представил короткую программу, за которую набрал 86,72 балла. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан
фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено - музыку заменили на Waltz 1805 композитора Акопяна.
"В случае, описанном вами, речь идет об общественном воспроизведении музыки в рамках спортивного соревнования: ответственность за получение лицензии на проведение такого мероприятия несет соответствующий организатор", - отметили в Дирекции по коммуникациям АКМ.
В организации пояснили, что в Австрии
лицензии оформляются в соответствии с установленным AKM тарифом для спортивных мероприятий, предусматривающим использование записанной музыки.
"Поскольку Олимпийские игры в настоящее время и в обозримом будущем не проводятся в Австрии, оформление соответствующей лицензии в данном случае должно осуществляться Национальным олимпийским комитетом Италии
через итальянское общество по коллективному управлению правами SIAE", - добавили в АКМ.
В организации также отметили, что телетрансляция соревнований по фигурному катанию на австрийском телевидении ORF может осуществляться без отдельного согласия правообладателей и без лицензии, поскольку подпадает под норму закона об авторском праве, касающуюся освещения текущих событий. В то же время для размещения записи в интернете или проведения онлайн-стриминга требуется отдельная лицензия, которую в Австрии выдают AKM и организация austro mechana.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях выступают 13 россиян.