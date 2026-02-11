В Австрии рассказали, как получить права на использование музыки на ОИ

"В случае, описанном вами, речь идет об общественном воспроизведении музыки в рамках спортивного соревнования: ответственность за получение лицензии на проведение такого мероприятия несет соответствующий организатор", - отметили в Дирекции по коммуникациям АКМ.

В организации также отметили, что телетрансляция соревнований по фигурному катанию на австрийском телевидении ORF может осуществляться без отдельного согласия правообладателей и без лицензии, поскольку подпадает под норму закона об авторском праве, касающуюся освещения текущих событий. В то же время для размещения записи в интернете или проведения онлайн-стриминга требуется отдельная лицензия, которую в Австрии выдают AKM и организация austro mechana.