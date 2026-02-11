Рейтинг@Mail.ru
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса"
Футбол
 
10:09 11.02.2026
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса"
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса" - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса"
Лиасос Лука назначен главным тренером кипрского "Ариса", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Новости
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса"

Лиасос Лука стал главным тренером кипрского "Ариса"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лиасос Лука назначен главным тренером кипрского "Ариса", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. В должности он сменил белоруса Артема Радькова, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон во вторник.
Ранее Лука возглавлял "Арис" с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда вернулась в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона-2020/21, а в следующем сезоне впервые в истории пробилась в чемпионскую группу плей-офф.
В составе "Ариса" выступает российский нападающий Александр Кокорин. В прошлом сезоне клуб из Лимасола завершил сезон на втором месте в чемпионате Кипра.
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Кокорин продлил контракт с кипрским "Арисом"
21 мая 2025, 09:28
 
ФутболСпортКипрЛимасол (район)
 
