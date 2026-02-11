https://ria.ru/20260211/luka-2073584864.html
Лиасос Лука стал главным тренером "Ариса"
Лиасос Лука назначен главным тренером кипрского "Ариса", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
футбол
спорт
