Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды

"Обычный человек может выжить в воде температурой 0 градусов около 5 минут. Здесь вода будет минус 1,7, и мне придётся плыть до 20 минут. Честно признаться, это будет моё самое трудное испытание. Мало кто может проплыть и из здоровых пловцов в такой воде. Но спортсмен из России это сделает! Родине нужен подвиг. Я выступлю под российским флагом в память о русских моряках, открывших Антарктиду, российские спортсмены еще раз покажут величие России", - сказал он.