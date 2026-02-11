Рейтинг@Mail.ru
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
09:55 11.02.2026
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды
Российский параатлет Виталий Кочнев сообщил РИА Новости, что примет участие в международном заплыве в ледяных водах Антарктиды, пронеся флаг РФ в память о... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
россия, антарктида, юар
Россия, Антарктида, ЮАР
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды

Параатлет Кочнев примет участие в заплыве в ледяных водах Антарктиды

© Фото : соцчсети Виталия Кочнева Российский параатлет Виталий Кочнев
Российский параатлет Виталий Кочнев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : соцчсети Виталия Кочнева
Российский параатлет Виталий Кочнев . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Российский параатлет Виталий Кочнев сообщил РИА Новости, что примет участие в международном заплыве в ледяных водах Антарктиды, пронеся флаг РФ в память о русских моряках, открывших шестой континент.
"Я приму участие в международном заплыве в водах Антарктиды без средств теплорегуляции, без гидрокостюма, на дистанциях 250 метров и 1 километр. До меня этого не делал ни один человек с инвалидностью в мире. Я собираюсь установить рекорд", - сказал он.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ПКР подаст заявки на приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля
20 января, 11:13
Кочнев служил в армии в спецназе, но получил травму - перелом позвоночника - и первую группу инвалидности. После долгих лет восстановления он продолжил заниматься плаванием, и вот уже более 20 лет он - участник различных соревнований и чемпионатов России и мира. Спортсмен плавает в открытой и ледяной воде, перемещаясь только с помощью рук.
Международный антарктический заплыв состоится в заливе Кинг Джорджа 28 февраля - 12 марта на дистанциях 250 метров, 500 метров и 1 километр. В мероприятии примет участие целый ряд стран: Россия, ЮАР, Аргентина, Чили, Китай, США, Австралия, Великобритания, Италия.
От России также выступит Александр Брылин, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России.
Кочнев рассказал, что в это время вода в Антарктиде примерно 1,7 градуса ниже нуля.
"Обычный человек может выжить в воде температурой 0 градусов около 5 минут. Здесь вода будет минус 1,7, и мне придётся плыть до 20 минут. Честно признаться, это будет моё самое трудное испытание. Мало кто может проплыть и из здоровых пловцов в такой воде. Но спортсмен из России это сделает! Родине нужен подвиг. Я выступлю под российским флагом в память о русских моряках, открывших Антарктиду, российские спортсмены еще раз покажут величие России", - сказал он.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев
23 января, 16:15
 
РоссияАнтарктидаЮАР
 
