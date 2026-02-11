https://ria.ru/20260211/kochnev-2073583029.html
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды
Российский параатлет Виталий Кочнев сообщил РИА Новости, что примет участие в международном заплыве в ледяных водах Антарктиды, пронеся флаг РФ в память о... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T09:55:00+03:00
2026-02-11T09:55:00+03:00
2026-02-11T09:55:00+03:00
россия
антарктида
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582695_0:18:963:561_1920x0_80_0_0_f8fff06b649fa3ce7f7b5193362fc6c0.jpg
https://ria.ru/20260120/paralimpiada-2068975494.html
https://ria.ru/20260123/forma-2069905706.html
россия
антарктида
юар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582695_0:0:963:723_1920x0_80_0_0_31f6b33ef46bc8141b2c28464b24af48.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антарктида, юар
Российский параатлет хочет установить мировой рекорд в водах Антарктиды
Параатлет Кочнев примет участие в заплыве в ледяных водах Антарктиды
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Российский параатлет Виталий Кочнев сообщил РИА Новости, что примет участие в международном заплыве в ледяных водах Антарктиды, пронеся флаг РФ в память о русских моряках, открывших шестой континент.
"Я приму участие в международном заплыве в водах Антарктиды
без средств теплорегуляции, без гидрокостюма, на дистанциях 250 метров и 1 километр. До меня этого не делал ни один человек с инвалидностью в мире. Я собираюсь установить рекорд", - сказал он.
Кочнев служил в армии в спецназе, но получил травму - перелом позвоночника - и первую группу инвалидности. После долгих лет восстановления он продолжил заниматься плаванием, и вот уже более 20 лет он - участник различных соревнований и чемпионатов России
и мира. Спортсмен плавает в открытой и ледяной воде, перемещаясь только с помощью рук.
Международный антарктический заплыв состоится в заливе Кинг Джорджа 28 февраля - 12 марта на дистанциях 250 метров, 500 метров и 1 километр. В мероприятии примет участие целый ряд стран: Россия, ЮАР
, Аргентина
, Чили
, Китай
, США
, Австралия
, Великобритания
, Италия
.
От России также выступит Александр Брылин, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России.
Кочнев рассказал, что в это время вода в Антарктиде примерно 1,7 градуса ниже нуля.
"Обычный человек может выжить в воде температурой 0 градусов около 5 минут. Здесь вода будет минус 1,7, и мне придётся плыть до 20 минут. Честно признаться, это будет моё самое трудное испытание. Мало кто может проплыть и из здоровых пловцов в такой воде. Но спортсмен из России это сделает! Родине нужен подвиг. Я выступлю под российским флагом в память о русских моряках, открывших Антарктиду, российские спортсмены еще раз покажут величие России", - сказал он.