Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис
 
17:51 11.02.2026 (обновлено: 17:58 11.02.2026)
Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме
2026-02-11T17:51:00+03:00
2026-02-11T17:58:00+03:00
теннис
спорт
карен хачанов
хауме мунар
2026
спорт, карен хачанов, хауме мунар
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Хауме Мунар
Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Карен Хачанов
Карен Хачанов
Карен Хачанов. Архивное фото
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.
В среду в своем стартовом матче посеянный под пятым номером Хачанов обыграл нидерландца Йеспера де Йонга, занимающего 86-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Во втором раунде Хачанов встретится с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.
