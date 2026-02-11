Рейтинг@Mail.ru
"Главное, чтобы шнурки не развязались": Свищев о шансах Гуменника на бронзу
Фигурное катание
 
13:06 11.02.2026
"Главное, чтобы шнурки не развязались": Свищев о шансах Гуменника на бронзу
"Главное, чтобы шнурки не развязались": Свищев о шансах Гуменника на бронзу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у российского фигуриста Петра Гуменника... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, милан, дмитрий свищев, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Милан, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
"Главное, чтобы шнурки не развязались": Свищев о шансах Гуменника на бронзу

Свищев: у Гуменника остаются небольшие шансы выиграть бронзу Олимпиады

ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у российского фигуриста Петра Гуменника остаются небольшие шансы завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр.
Гуменник во вторник набрал 86,72 балла, он идет 12-м после короткой программы. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. Также тренер спортсмена Вероника Дайнеко рассказала РИА Новости, что у спортсмена лопнул шнурок во время проката. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
"Петр показал не самое лучшее выступление. Объективно, были спортсмены, которые смотрелись мощнее. Сейчас Гуменник занимает реально то место, которое он заслужил. Шансов на бронзу немного, но они есть при хороших стечениях обстоятельств. Надо биться до конца. Считаю, он способен это сделать. Петр - сильный спортсмен, с сильной программой. Главное, чтобы шнурки не развязывались по дороге, тогда будет все нормально. А то музыка не та, шнурки не те - в результате у нас такое место", - сказал Свищев.
Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 13 февраля.
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
 
Фигурное катаниеСпортМиланДмитрий СвищевГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
