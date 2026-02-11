"Главное, чтобы шнурки не развязались": Свищев о шансах Гуменника на бронзу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у российского фигуриста Петра Гуменника остаются небольшие шансы завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр.