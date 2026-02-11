Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:22 11.02.2026 (обновлено: 18:31 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/futbol-2073736586.html
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ
Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил РИА Новости, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут бороться четыре... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T18:22:00+03:00
2026-02-11T18:31:00+03:00
футбол
спорт
краснодар
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
зенит
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737756084_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_98b6020751b92d9aff3f742e7908eb27.jpg
https://ria.ru/20251207/tablitsa-2060452180.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737756084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e25f1c13dfccf3747f0438af210827b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, краснодар, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), зенит, пфк цска
Футбол, Спорт, Краснодар, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, ПФК ЦСКА
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ

Семин считает, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в РПЛ будут бороться 4 клуба

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил РИА Новости, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут бороться четыре клуба.
После 18 туров в четверку лучших команд РПЛ входят "Краснодар" (40 очков), санкт-петербургский "Зенит" (39), а также московские "Локомотив" (37) и ЦСКА (36). На пятой строчке располагается калининградская "Балтика" (35), которая прошлым летом вышла в премьер-лигу из Первой лиги.
«
"В этом году в чемпионской гонке большая группа команд. Четыре клуба явно претендуют на титул, и любая осечка может привести к серьезным последствиям", - сказал Семин, не став выделять никого из лидирующей четверки как явного претендента на титул.
В 19-м туре "Зенит" 27 февраля в Санкт-Петербурге примет "Балтику". На следующий день "Краснодар" и "Локомотив" дома встретятся с "Ростовом" и "Нижним Новгородом" соответственно. ЦСКА 1 марта в Грозном сыграет с местным "Ахматом".
Кубок чемпионов России по футболу среди клубов Премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
7 декабря 2025, 21:03
 
ФутболСпортКраснодарЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала