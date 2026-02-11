https://ria.ru/20260211/frank-2073643796.html
Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Датчанин Томас Франк по решению совета директоров покинул пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
