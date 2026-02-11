Рейтинг@Mail.ru
Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
13:46 11.02.2026 (обновлено: 14:10 11.02.2026)
Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Датчанин Томас Франк по решению совета директоров покинул пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Томаса Франка отправили в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма"

© Getty Images / Carl RecineТомас Франк
© Getty Images / Carl Recine
Томас Франк. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Датчанин Томас Франк по решению совета директоров покинул пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
«
"Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместной работы над будущим. Однако результаты и выступления привели совет директоров к выводу о необходимости смены тренера на данном этапе сезона", - говорится в сообщении.
"Тоттенхэм" с 29 очками идет на 16-м месте в таблице Английской премьер-лиги, имея восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны. Команда напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Франк возглавил "Тоттенхэм" в июне 2025 года, сменив на этом посту Ангелоса Постекоглу. Контракт с 52-летним тренером, ранее работавшим в "Брентфорде", был рассчитан до 2028 года.
Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту
Санту покинул пост главного тренера "Ноттингем Форест"
9 сентября 2025, 07:43
 
