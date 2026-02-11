Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что первым по компонентам в короткой программе на Олимпиаде в Италии должен был быть француз Адам Сяо Хим Фа, вторым - японец Юма Кагияма, а американец Илья Малинин - только третьим.

"Я очень рада за Илью, который откатал прекрасный вариант своей программы. Он молодец, сделал все, что мог, в этот момент. Такие высокие компоненты Кагиямы - это просто браво японской федерации. Замечательная, прекрасная, фантастическая короткая программа. Но первые компоненты должны были быть у Сяо Хим Фа, вторые - у Кагиямы, третьи - у Малинина", - добавила экс-фигуристка.