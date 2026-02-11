Рейтинг@Mail.ru
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:58 11.02.2026 (обновлено: 11:59 11.02.2026)
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что первым по компонентам в короткой программе на Олимпиаде в Италии должен был РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Бестемьянова назвала лучшего по компонентам фигуриста на Олимпиаде

Бестемьянова: Сяо Хим Фа должен был быть первым по компонентам, а не Малинин

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сказала РИА Новости, что первым по компонентам в короткой программе на Олимпиаде в Италии должен был быть француз Адам Сяо Хим Фа, вторым - японец Юма Кагияма, а американец Илья Малинин - только третьим.
Во вторник фигуристы представили короткие программы на Олимпиаде. Россиянин Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-ю позицию. Лидирует Малинин, который получил 108,16 балла. На втором месте идет японец Юма Кагияма (103,07), на третьем - Сяо Хим Фа (102,55).
"Хотела бы отметить Сяо Хим Фа. Это такое наслаждение! Это просто золотой фонд мирового фигурного катания. Я могу вспомнить программу "Паганини" Игоря Бобрина. И вот теперь такая короткая программа от Сяо Хим Фа. Это новаторство. Это то, что выделяет человека. Это самое главное событие вчерашних соревнований для меня", - сказала Бестемьянова.
"Я очень рада за Илью, который откатал прекрасный вариант своей программы. Он молодец, сделал все, что мог, в этот момент. Такие высокие компоненты Кагиямы - это просто браво японской федерации. Замечательная, прекрасная, фантастическая короткая программа. Но первые компоненты должны были быть у Сяо Хим Фа, вторые - у Кагиямы, третьи - у Малинина", - добавила экс-фигуристка.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Фигурное катание
 
