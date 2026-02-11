https://ria.ru/20260211/aspinall-2073566872.html
Аспиналл перенес операцию на глазах
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе британец Том Аспиналл перенес операцию на глазах в связи с травмой, вызванной тычком со стороны француза Сирила Гана во время боя на 321-м номерном турнире организации.
Поединок проходил в Абу-Даби 25 октября и был признан несостоявшимся. В первом раунде Ган попал Аспиналлу пальцем в глаз. После медицинского тайм-аута врач подтвердил, что представитель Великобритании не сможет продолжить бой. Позднее у Аспиналла диагностировали снижение остроты зрения и двусторонний травматический синдром Брауна.
"В последние месяцы мы тесно работали с бойцом над его восстановлением. После операции на обоих глазах мы продолжаем этот путь, чтобы вернуть зрение Тома к уровню, необходимому для боев", - отмечается в совместной публикации Аспиналла и медицинского учреждения в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Аспиналлу 32 года. В активе британца 15 побед, три поражения и один несостоявшийся бой в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). С июня 2025 года он является чемпионом UFC в тяжелом весе, а с ноября 2023 года после победы над россиянином Сергеем Павловичем владел временным титулом дивизиона.