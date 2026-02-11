Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
Теннис
 
17:23 11.02.2026 (обновлено: 17:34 11.02.2026)
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
2026-02-11T17:23:00+03:00
2026-02-11T17:34:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
спорт, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе

Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева уступила представительнице Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
11 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Мирра Андреева
1 : 23:66:36:7
Victoria Mboko
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу посеянной под 10-м номером Мбоко. Андреева получила пятый номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа.
В четвертьфинале Мбоко встретится с победительницей встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
