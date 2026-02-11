https://ria.ru/20260211/andreeva-2073712612.html
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
теннис
спорт
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
Мирра Андреева уступила Мбоко в третьем круге турнира в Дохе
