"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" в серии буллитов проиграл омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду во Владивостоке, завершилась в пользу гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (44-я минута), который набирает очки десять матчей подряд, и Дамир Шарипзянов (60). У хозяев отличились Павел Шэн (6) и Кайл Олсон (29). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал форвард "Авангарда" Константин Окулов.
11 февраля 2026 • начало в 12:30
Закончен (Б)
05:35 • Павел Шэн
08:14 • Kyle Olson
03:03 • Эндрю Потуральски
19:04 • Дамир Шарипзянов
Шарипзянов набрал 54-е очко (21 гол + 33 передачи) в текущем регулярном чемпионате и побил свой же клубный бомбардирский рекорд среди защитников.
"Адмирал" продлил серию поражений до четырех матчей и с 38 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где "Авангард", набравший 78 баллов и ранее обеспечивший себе выход в плей-офф, располагается на второй позиции. В следующем матче владивостокская команда 13 февраля примет челябинский "Трактор", а омичи в тот же день на выезде встретятся с хабаровским "Амуром".