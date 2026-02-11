Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ
Хоккей
 
15:31 11.02.2026
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ
Владивостокский "Адмирал" в серии буллитов проиграл омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Новости
"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в КХЛ

"Адмирал" в серии буллитов проиграл "Авангарду" в матче КХЛ

© Фото : предоставлено пресс-службой ХК "Адмирал"Хоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ХК "Адмирал"
Хоккеисты "Адмирала". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" в серии буллитов проиграл омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду во Владивостоке, завершилась в пользу гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (44-я минута), который набирает очки десять матчей подряд, и Дамир Шарипзянов (60). У хозяев отличились Павел Шэн (6) и Кайл Олсон (29). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал форвард "Авангарда" Константин Окулов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 февраля 2026 • начало в 12:30
Закончен (Б)
Адмирал
2 : 30:1
Авангард
05:35 • Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
08:14 • Kyle Olson
(Дмитрий Завгородний, Семен Ручкин)
03:03 • Эндрю Потуральски
(Майкл Маклеод, Джозеф Чеккони)
19:04 • Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклеод)
Шарипзянов набрал 54-е очко (21 гол + 33 передачи) в текущем регулярном чемпионате и побил свой же клубный бомбардирский рекорд среди защитников.
"Адмирал" продлил серию поражений до четырех матчей и с 38 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где "Авангард", набравший 78 баллов и ранее обеспечивший себе выход в плей-офф, располагается на второй позиции. В следующем матче владивостокская команда 13 февраля примет челябинский "Трактор", а омичи в тот же день на выезде встретятся с хабаровским "Амуром".
