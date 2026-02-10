https://ria.ru/20260210/tsska-2073422877.html
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
Футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
