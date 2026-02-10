Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
12:48 10.02.2026 (обновлено: 12:52 10.02.2026)
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ
Футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
ЦСКА обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ

ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" в последнем матче Зимнего кубка РПЛ

Футболисты ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский "Зенит" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У армейцев голы забили Кирилл Глебов (9-я минута) и Жоао Виктор (49). В составе "сине-бело-голубых" отличились Вендел (43) и Дуглас Сантос (90+1). В серии пенальти сильнее были футболисты ЦСКА - 4:3.
ЦСКА в трех матчах набрал пять очков, в активе "Зенита" четыре балла. Победитель турнира определится по итогам матча между "Краснодаром" (4) и московским "Динамо" (2), который состоится позднее во вторник.
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак", действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
