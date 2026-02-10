https://ria.ru/20260210/trusova-2073463589.html
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Тарасова: фламенко Трусовой в "Ледниковом периоде" нельзя назвать номером
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление серебряного призера Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) и ее партнера по проекту Ивана Жвакина в "Ледниковом периоде".
Трусова выступает в телепроекте в паре с актером Иваном Жвакиным. Тарасова
является членом жюри.
"Это что, фламенко было? Что вы говорите! Я не поняла! Что можно сказать? Трудно. Я вообще не поняла, что они делали. На мой взгляд, они делали подсечки в разных позах. Больше ничего не запомнилось. На фламенко это не похоже. Я вижу, что кататься они стали получше, правда. Думала, он никогда не научится, он на каждом движении останавливается. Но это нельзя назвать номером, который делал Жулин", - сказала Тарасова.
"Что сказать? Во-первых, в начале была очень красивая проходка Александры в прекрасном платье, которое подчеркивает ее фигуру, - добавила Татьяна Навка
. - Ты была сегодня неотразима, прекрасна. Начали хорошо, сильно, выдержанно. Но потом поехали подсечки, беговые. Соглашусь с Татьяной Анатольевной, что не хватало танца. Хоть где-нибудь чуть-чуть. У Саши в руках Иван, который еще неуверенно стоит на ногах, шатается".
Трусова отметила, что ей удобнее кататься одной.
"Мне в целом все нравится. Не могу сказать, что легко. Все образы интересные. Мне удобнее было бы кататься одной, но тогда бы мы не сделали таких красивых поддержек", - заключила Трусова.