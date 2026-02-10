Рейтинг@Mail.ru
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Фигурное катание
 
15:33 10.02.2026
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление серебряного призера Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) и... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
татьяна навка
зимние олимпийские игры 2026
спорт, татьяна тарасова, александра игнатова (трусова), татьяна навка, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова), Татьяна Навка, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"

Тарасова: фламенко Трусовой в "Ледниковом периоде" нельзя назвать номером

© Фото : соцсети Александры ТрусовойАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : соцсети Александры Трусовой
Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление серебряного призера Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) и ее партнера по проекту Ивана Жвакина в "Ледниковом периоде".
Трусова выступает в телепроекте в паре с актером Иваном Жвакиным. Тарасова является членом жюри.
"Это что, фламенко было? Что вы говорите! Я не поняла! Что можно сказать? Трудно. Я вообще не поняла, что они делали. На мой взгляд, они делали подсечки в разных позах. Больше ничего не запомнилось. На фламенко это не похоже. Я вижу, что кататься они стали получше, правда. Думала, он никогда не научится, он на каждом движении останавливается. Но это нельзя назвать номером, который делал Жулин", - сказала Тарасова.
"Что сказать? Во-первых, в начале была очень красивая проходка Александры в прекрасном платье, которое подчеркивает ее фигуру, - добавила Татьяна Навка. - Ты была сегодня неотразима, прекрасна. Начали хорошо, сильно, выдержанно. Но потом поехали подсечки, беговые. Соглашусь с Татьяной Анатольевной, что не хватало танца. Хоть где-нибудь чуть-чуть. У Саши в руках Иван, который еще неуверенно стоит на ногах, шатается".
Трусова отметила, что ей удобнее кататься одной.
"Мне в целом все нравится. Не могу сказать, что легко. Все образы интересные. Мне удобнее было бы кататься одной, но тогда бы мы не сделали таких красивых поддержек", - заключила Трусова.
Фигурное катание
 
