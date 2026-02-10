Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"

"Это что, фламенко было? Что вы говорите! Я не поняла! Что можно сказать? Трудно. Я вообще не поняла, что они делали. На мой взгляд, они делали подсечки в разных позах. Больше ничего не запомнилось. На фламенко это не похоже. Я вижу, что кататься они стали получше, правда. Думала, он никогда не научится, он на каждом движении останавливается. Но это нельзя назвать номером, который делал Жулин", - сказала Тарасова.