МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших

"Мы понимаем его желание почтить память погибших спортсменов, он это сделал на тренировке и в соцсетях. Но Олимпийская хартия формулирует правила выражения мнений, мы должны концентрироваться на соревнованиях и спорте, эти правила касаются выражения религиозных и политических взглядов, и они одинаковы для всех. Все спортсмены должны концентрироваться на соревнованиях. Таким образом, мы определили, что шлем противоречит правилам, но мы сделали исключение и позволили ему выступать в черной повязке для того, чтобы он почтил память погибших атлетов. Также мы не будем ограничивать его в выступлениях на пресс-конференциях и микст-зоне", - добавил он.