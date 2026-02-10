МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступить в шлеме с фотографиями погибших атлетов, так как это противоречит продиктованным Олимпийской хартией правилам, заявил журналистам на брифинге директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Ранее Гераскевич заявил о намерении выступить в подобном шлеме на Олимпиаде 2026 года в Италии.
«
"Мы получили формальное письмо по поводу этого шлема. Занимались этой темой с самого начала, МОК полностью понимает желание атлета вспомнить коллег, которые погибли в этом конфликте, также мы помним о других погибших в конфликтах по всему миру, их сейчас идет около 20-30. Вчера состоялась встреча с тренером Гераскевича", - сказал Адамс.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
«
"Мы понимаем его желание почтить память погибших спортсменов, он это сделал на тренировке и в соцсетях. Но Олимпийская хартия формулирует правила выражения мнений, мы должны концентрироваться на соревнованиях и спорте, эти правила касаются выражения религиозных и политических взглядов, и они одинаковы для всех. Все спортсмены должны концентрироваться на соревнованиях. Таким образом, мы определили, что шлем противоречит правилам, но мы сделали исключение и позволили ему выступать в черной повязке для того, чтобы он почтил память погибших атлетов. Также мы не будем ограничивать его в выступлениях на пресс-конференциях и микст-зоне", - добавил он.
На Олимпиаде 2008 года в Пекине немецкий тяжелоатлет Маттиас Штайнер завоевал золото. На церемонию награждения он вышел с фотографией покойной жены, который при жизни пообещал стать олимпийским чемпионом.
"За 20 лет мы изменили правила. Всегда будут разные объяснения, исключения и так далее, но у нас есть сейчас правила, и не стоит сравнивать нынешний кейс и историю 20-летней давности. Всегда будут те, кто недовольны правилами, но у нас есть система выражения мнений и защита соревнований", - отметил Адамс.