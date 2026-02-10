https://ria.ru/20260210/radkov-2073526092.html
Радьков ушел из кипрского "Ариса"
Белорусский специалист Артем Радьков покинул пост главного тренера кипрского "Ариса", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T21:12:00+03:00
2026-02-10T21:12:00+03:00
2026-02-10T21:14:00+03:00
футбол
спорт
кипр
белоруссия
лимасол (район)
артём радьков
александр кокорин
динамо москва
кипр
белоруссия
лимасол (район)
спорт, кипр, белоруссия, лимасол (район), артём радьков, александр кокорин, динамо москва, арис, российская премьер-лига (рпл), батэ
Футбол, Спорт, Кипр, Белоруссия, Лимасол (район), Артём Радьков, Александр Кокорин, Динамо Москва, Арис, Российская премьер-лига (РПЛ), БАТЭ
Радьков ушел из кипрского "Ариса"
Белорусский тренер Радьков покинул пост главного тренера кипрского "Ариса"