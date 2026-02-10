Рейтинг@Mail.ru
Радьков ушел из кипрского "Ариса" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:12 10.02.2026 (обновлено: 21:14 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/radkov-2073526092.html
Радьков ушел из кипрского "Ариса"
Радьков ушел из кипрского "Ариса" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Радьков ушел из кипрского "Ариса"
Белорусский специалист Артем Радьков покинул пост главного тренера кипрского "Ариса", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T21:12:00+03:00
2026-02-10T21:14:00+03:00
футбол
спорт
кипр
белоруссия
лимасол (район)
артём радьков
александр кокорин
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926684820_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d1f5c3f7d25da30125c4dabfc1322c88.jpg
https://ria.ru/20250520/trener-2018001538.html
кипр
белоруссия
лимасол (район)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926684820_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c076e11f43b15d4d20631b27e22e41a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кипр, белоруссия, лимасол (район), артём радьков, александр кокорин, динамо москва, арис, российская премьер-лига (рпл), батэ
Футбол, Спорт, Кипр, Белоруссия, Лимасол (район), Артём Радьков, Александр Кокорин, Динамо Москва, Арис, Российская премьер-лига (РПЛ), БАТЭ
Радьков ушел из кипрского "Ариса"

Белорусский тренер Радьков покинул пост главного тренера кипрского "Ариса"

© Фото : Соцсети клуба "Ислочь"Артем Радьков
Артем Радьков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Соцсети клуба "Ислочь"
Артем Радьков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Белорусский специалист Артем Радьков покинул пост главного тренера кипрского "Ариса", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Стороны завершили сотрудничество по взаимному согласию. Радьков был назначен на пост главного тренера кипрского "Ариса" в мае 2025 года, под его руководством клуб провел 27 матчей и одержал 14 побед.
После 21 тура чемпионата Кипра "Арис" с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
С февраля 2024 года Радьков работал в махачкалинском "Динамо", с которым вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В мае 2025 года клуб объявил об уходе тренера. Также специалист занимал должность ассистента тренера сборной Белоруссии (до 21 года), помощником главного тренера борисовского БАТЭ и главным тренером минской "Ислочи", с которой дошел до финала Кубка Белоруссии.
В составе "Ариса" выступает российский нападающий Александр Кокорин. В прошлом сезоне клуб из Лимасола завершил сезон на втором месте в чемпионате Кипра.
Нападающий клуба Арис Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Экс-тренер махачкалинского "Динамо" возглавил "Арис" Кокорина
20 мая 2025, 10:24
 
ФутболСпортКипрБелоруссияЛимасол (район)Артём РадьковАлександр КокоринДинамо МоскваАрисРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)БАТЭ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала