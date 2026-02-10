Луческу выписали из больницы после осмотра

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу выписан из больницы после проблем с сердцем, сообщает румынское издание Fanatik.
По информации источника, Луческу выписали 9 февраля по итогам трехчасового осмотра. Результаты анализов 80-летнего специалиста оказались очень хорошими. Он вернулся домой и готов приступить к работе.
Специалист был госпитализирован три недели назад из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды. Отмечалось, что в больнице состояние румынского специалиста ухудшилось. В 2009 году Луческу перенес экстренную операцию на сердце.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".