Луческу выписали из больницы после осмотра - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Футбол
 
08:07 10.02.2026
Луческу выписали из больницы после осмотра
Луческу выписали из больницы после осмотра
Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу выписан из больницы после проблем с сердцем, сообщает румынское издание Fanatik. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Луческу выписали из больницы после осмотра

Мирчу Луческу выписали из больницы после проблем с сердцем

© Фото : Пресс-служба "Динамо Киев"Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо Киев"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу выписан из больницы после проблем с сердцем, сообщает румынское издание Fanatik.
По информации источника, Луческу выписали 9 февраля по итогам трехчасового осмотра. Результаты анализов 80-летнего специалиста оказались очень хорошими. Он вернулся домой и готов приступить к работе.
Специалист был госпитализирован три недели назад из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды. Отмечалось, что в больнице состояние румынского специалиста ухудшилось. В 2009 году Луческу перенес экстренную операцию на сердце.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Мирча Луческу - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
23 января, 11:14
 
ФутболРумынияРоссияМирча ЛуческуСпортЗенитПизаБрешиа
 
