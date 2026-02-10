Рейтинг@Mail.ru
"Мы сделали это вместе": чемпионка ОИ поблагодарила экс-тренера сборной РФ
10:02 10.02.2026
"Мы сделали это вместе": чемпионка ОИ поблагодарила экс-тренера сборной РФ
"Мы сделали это вместе": чемпионка ОИ поблагодарила экс-тренера сборной РФ
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам после победы на Олимпиаде заявила, что счастлива работать под руководством российского тренера Константина Полтавца. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт, италия, россия, пекин, константин полтавец, конькобежный спорт
Спорт, Италия, Россия, Пекин, Константин Полтавец, Конькобежный спорт
"Мы сделали это вместе": чемпионка ОИ поблагодарила экс-тренера сборной РФ

Олимпийская чемпионка Лердам назвала потрясающим российского тренера Полтавца

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам после победы на Олимпиаде заявила, что счастлива работать под руководством российского тренера Константина Полтавца.
В понедельник Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров. Полтавец работает с Лердам с 2020 года.
"Константин Полтавец - потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе", - приводит слова Лердам Okko.
Полтавец работал в сборной России с 2010 по 2020 год и в силу личных обстоятельств вынужден был отказаться от продления контракта. После этого он начал тренировать нидерландскую команду.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.
