"Мы сделали это вместе": чемпионка ОИ поблагодарила экс-тренера сборной РФ
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам после победы на Олимпиаде заявила, что счастлива работать под руководством российского тренера Константина Полтавца. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам после победы на Олимпиаде заявила, что счастлива работать под руководством российского тренера Константина Полтавца.
В понедельник Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров. Полтавец работает с Лердам с 2020 года.
"Константин Полтавец - потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе", - приводит слова Лердам Okko.
Полтавец работал в сборной России с 2010 по 2020 год и в силу личных обстоятельств вынужден был отказаться от продления контракта. После этого он начал тренировать нидерландскую команду.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.