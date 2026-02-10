Рейтинг@Mail.ru
Китайский клуб Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
17:14 10.02.2026 (обновлено: 17:16 10.02.2026)
Китайский клуб Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
Китайский клуб Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
Китайский "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого на своем поле уступил японскому клубу "Матида... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T17:14:00+03:00
2026-02-10T17:16:00+03:00
футбол
спорт
леонид слуцкий (политик)
шанхай шэньхуа
лига чемпионов уефа
футбол, леонид слуцкий (политик), шанхай шэньхуа, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Леонид Слуцкий (политик), Шанхай Шэньхуа, Лига чемпионов УЕФА
Китайский клуб Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Китайский "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого на своем поле уступил японскому клубу "Матида Зельвия" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Шанхае и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Юки Сома (3-я минута - с пенальти; 88-я минута).
"Шанхай Шэньхуа" потерпел четвертое поражение подряд в турнире и занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Востока, набрав 4 очка. Клуб Слуцкого потерял математические шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре основного этапа "Шанхай Шэньхуа" 17 февраля на выезде сыграет против таиландского клуба "Бурирам Юнайтед".
Игроки Аль-Хиляля - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов
22 декабря 2025, 21:40
 
Футбол, Спорт, Леонид Слуцкий (политик), Шанхай Шэньхуа, Лига чемпионов 2025-2026
 
