Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы, друг бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Олег Курбатов заявил РИА Новости, что его шокировало известие о том, что сын его товарища обвинен в убийстве своего отца.

Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. 10 февраля старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что сыну бывшего президента ВФЛА предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели. Представитель ведомства отметила, что фигурант арестован.

« "Это шокирующая новость. Как это может не шокировать?" - сказал Курбатов.

"Комментировать ничего нельзя. Идет следствие, должен быть суд. В любом случае надо дожидаться результатов расследования, вердикта суда", - добавил собеседник агентства.

Председатель Федерации легкой атлетики Москвы отметил, что знаком с обвиняемым, но затруднился дать ему характеристику. "Я с ним встречался несколько раз на соревнованиях. Возможно, раза три-четыре. Не больше. Я с ним не работал и не общался, просто он иногда присутствовал вместе с отцом. Никаких характеристик я дать не могу", - резюмировал Курбатов.