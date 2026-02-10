Рейтинг@Mail.ru
Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kurbatov-2073489576.html
Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца
Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца
Председатель Федерации легкой атлетики Москвы, друг бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Олег Курбатов заявил РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T17:30:00+03:00
2026-02-10T17:30:00+03:00
валентин балахничев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
легкая атлетика
вокруг спорта
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586966194_0:249:2979:1925_1920x0_80_0_0_1eec49aa2b0ad95b03034000be52a0a0.jpg
https://ria.ru/20260210/balakhnichev-2073480716.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586966194_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0e33999cef5d869234844fcd116a456d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
валентин балахничев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), легкая атлетика, вокруг спорта, происшествия
Валентин Балахничев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Легкая атлетика, Вокруг спорта, Происшествия
Курбатов шокирован тем, что сына Балахничева обвинили в убийстве отца

Друг экс-главы ВФЛА Курбатов: шокирован обвинением сына Балахничева в убийстве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов перед началом отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Руководитель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов перед началом отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в здании Олимпийского комитета России (ОКР). - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы, друг бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Олег Курбатов заявил РИА Новости, что его шокировало известие о том, что сын его товарища обвинен в убийстве своего отца.
Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. 10 февраля старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что сыну бывшего президента ВФЛА предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели. Представитель ведомства отметила, что фигурант арестован.
«
"Это шокирующая новость. Как это может не шокировать?" - сказал Курбатов.
"Комментировать ничего нельзя. Идет следствие, должен быть суд. В любом случае надо дожидаться результатов расследования, вердикта суда", - добавил собеседник агентства.
Председатель Федерации легкой атлетики Москвы отметил, что знаком с обвиняемым, но затруднился дать ему характеристику. "Я с ним встречался несколько раз на соревнованиях. Возможно, раза три-четыре. Не больше. Я с ним не работал и не общался, просто он иногда присутствовал вместе с отцом. Никаких характеристик я дать не могу", - резюмировал Курбатов.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Валентин Балахничев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева
10 февраля, 16:50
 
Валентин БалахничевВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Легкая атлетикаВокруг спортаПроисшествия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала