Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне
Российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T09:47:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял французский лыжник Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
Коростелев имел право продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а затем - в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этого варианта.
Во вторник 22-летний Коростелев примет участие в спринтерской гонке на Играх в Италии.