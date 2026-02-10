Рейтинг@Mail.ru
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом
Лыжные гонки
 
15:46 10.02.2026
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт, италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежец Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на Олимпийских играх в Италии.
В финале Клебо показал результат 3 минуты 39,74 секунды. Вторым стал американец Бен Огден (отставание - 0,87 секунды), третьим - норвежец Оскар Вике (+6,81).
Россиянин Савелий Коростелев не вышел в четвертьфинал, заняв 35-е место в квалификации.
Клебо 29 лет. Ранее на Играх в Италии он стал победителем в скиатлоне. Всего в его активе семь олимпийских золотых медалей: еще трижды он побеждал на Играх 2018 года и дважды - в 2022-м.
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Сейчас нет сильных спринтеров": Алыпов о заездах Непряевой и Коростелева
10 февраля, 14:28
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
