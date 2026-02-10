https://ria.ru/20260210/klebo-2073466769.html
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T15:46:00+03:00
2026-02-10T15:46:00+03:00
2026-02-10T15:47:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
италия
Клебо выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом
