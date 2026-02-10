Рейтинг@Mail.ru
Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
22:42 10.02.2026 (обновлено: 22:44 10.02.2026)
Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ
Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ
Шведы Изабелла и Расмус Врано стали победителями соревнований по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт, пекин, италия, милан, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Пекин, Италия, Милан, Зимние Олимпийские игры 2026
Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ

Шведы Изабелла и Расмус Врано завоевали золото ОИ в керлинге среди смешанных пар

© РИА Новости / Алексей Даничев
Керлинг
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Керлинг. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шведы Изабелла и Расмус Врано стали победителями соревнований по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В финале турнира Врано обыграли американцев Кори Тиес и Кори Дропкина со счетом 6:5.
Бронзовыми призерами стали олимпийские чемпионы Пекина итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер, которые победили в матче за третье место британцев Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта (5:3).
Расмусу Врано 31 год. Он стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году на Играх в Пекине швед взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра Изабелла впервые выступает на Олимпиаде.
Соревнования в керлинге среди смешанных пар проводятся в рамках зимних Олимпийских игр в третий раз. Победителями первого розыгрыша стали канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
