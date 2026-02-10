Брат и сестра из Швеции выиграли соревнования по керлингу на ОИ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шведы Изабелла и Расмус Врано стали победителями соревнований по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В финале турнира Врано обыграли американцев Кори Тиес и Кори Дропкина со счетом 6:5.

Бронзовыми призерами стали олимпийские чемпионы Пекина итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер, которые победили в матче за третье место британцев Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта (5:3).

Расмусу Врано 31 год. Он стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году на Играх в Пекине швед взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра Изабелла впервые выступает на Олимпиаде.

Соревнования в керлинге среди смешанных пар проводятся в рамках зимних Олимпийских игр в третий раз. Победителями первого розыгрыша стали канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис.