Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что разрешила вопрос с авторскими правами на музыку, которая была использована в ее произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

"Выступить на Олимпийских играх было мечтой, ставшей реальностью, а то, что Себ отметил мое выступление и поздравил меня после, сделало этот момент еще более особенным. Я искренне надеюсь, что смогла помочь появлению новых поклонников как фигурного катания, так и его музыки. Мы будем двигаться дальше и продолжать поддерживать артистов и сообщество фигурного катания", - добавила она.