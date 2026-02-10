Рейтинг@Mail.ru
Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:41 10.02.2026 (обновлено: 15:43 10.02.2026)
Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку
Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку
Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что разрешила вопрос с авторскими правами на музыку, которая была использована в ее произвольной программе на... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
сша
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия
сша
Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку

Гленн урегулировала вопрос с правами на музыку для выступления на Олимпиаде

Эмбер Гленн
Эмбер Гленн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эмбер Гленн
Перейти в медиабанк
Эмбер Гленн. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что разрешила вопрос с авторскими правами на музыку, которая была использована в ее произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Гленн заняла третье место в произвольной программе в рамках командного турнира фигуристов, победителем которого стала сборная США. Спортсменка использовала композицию The Return канадского исполнителя Себа Маккиннона, под которую она выступает на протяжении двух лет. В тот же день музыкант в соцсети X выразил удивление тем, что фигуристка использовала его песню без наличия авторских прав. Позднее он уточнил, что по контракту со своим лейблом только он имеет право давать разрешение на использование своей музыки.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
10 февраля, 21:11
"Иногда новые дружеские связи возникают самым неожиданным образом. Я открыла для себя музыку Себа Маккиннона два года назад и почувствовала с ней глубокую связь. Вопрос музыкальных прав может быть сложным и запутанным. Похоже, в этом процессе произошла небольшая заминка. Я рада, что мы прояснили ситуацию и с нетерпением жду сотрудничества с ним", - написала Гленн в соцсети X.
"Выступить на Олимпийских играх было мечтой, ставшей реальностью, а то, что Себ отметил мое выступление и поздравил меня после, сделало этот момент еще более особенным. Я искренне надеюсь, что смогла помочь появлению новых поклонников как фигурного катания, так и его музыки. Мы будем двигаться дальше и продолжать поддерживать артистов и сообщество фигурного катания", - добавила она.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Карина Акопова и Никита Рахманин выступают с произвольной программой - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы
9 февраля, 22:03
 
Фигурное катание
 
