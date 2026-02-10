Рейтинг@Mail.ru
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Формула-1
 
06:37 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/formula-2073352263.html
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Британская команда "Формулы-1" "Астон Мартин" представила ливрею болида на предстоящий сезон. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T06:37:00+03:00
2026-02-10T06:37:00+03:00
формула-1
саудовская аравия
австралия
эдриан ньюи
астон мартин
спорт
2026
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"

Британская "Астон Мартин" представила ливрею болида на предстоящий сезон

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британская команда "Формулы-1" "Астон Мартин" представила ливрею болида на предстоящий сезон.
Болид получил номер AMR26. Презентация прошла в Дахране (Саудовская Аравия).
"AMR26 знаменует собой поворотный момент для команды из Сильверстоуна. Это первый болид команды, созданный в соответствии с философией Эдриана Ньюи и под руководством главного технического директора Энрико Кардиле. Он открывает новую эру в соответствии с регламентом "Формулы-1" 2026 года", - говорится в сообщении команды.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"
26 ноября 2025, 20:27
 
Формула-1
 
