"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Британская команда "Формулы-1" "Астон Мартин" представила ливрею болида на предстоящий сезон. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Астон Мартин" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
