Девятьяров оценил выступление Коростелева и Непряевой на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Победитель и серебряный призер Олимпиады-1988 Михаил Девятьяров заявил РИА Новости, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой было трудно рассчитывать на успех в спринте, но участие в гонках позволит им более уверенно подойти к следующим стартам на Играх в Италии.

"Судя по их предыдущим выступлениям в спринте, было трудно предполагать, что они завоюют медали. Но для них было важно еще раз прочувствовать атмосферу Олимпийских игр, чтобы потом более уверенно выходить на следующий старт. Будем надеяться, что основные успехи у них впереди, Савелий и Даша должны выступить достойно", - добавил собеседник агентства.