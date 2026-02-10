https://ria.ru/20260210/devjatjarov-2073439046.html
Девятьяров оценил выступление Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Девятьяров оценил выступление Коростелева и Непряевой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Девятьяров оценил выступление Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Победитель и серебряный призер Олимпиады-1988 Михаил Девятьяров заявил РИА Новости, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой было трудно рассчитывать... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T14:00:00+03:00
2026-02-10T14:00:00+03:00
2026-02-10T14:20:00+03:00
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_93c3729c86b80e19dc3b947678a29772.jpg
https://ria.ru/20260210/korostelev-2073392807.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_394a0f68ecdb0a708464c7f918d8a960.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Девятьяров оценил выступление Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Девятьяров: спринт важен для будущих стартов Коростелева и Непряевой на ОИ
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Победитель и серебряный призер Олимпиады-1988 Михаил Девятьяров заявил РИА Новости, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой было трудно рассчитывать на успех в спринте, но участие в гонках позволит им более уверенно подойти к следующим стартам на Играх в Италии.
Во вторник Непряева
заняла 36-е место в квалификации. Коростелев
финишировал с 35-м результатом. В четвертьфинал попадают 30 сильнейших спортсменов.
«
"И Савелию, и Даше было сложно в спринте на этапах Кубка мира
, сначала они, как сообщалось, не думали об участии в этих гонках на Олимпийских играх. Но они стартовали и приобрели определенный опыт. Я думаю, что оба настраиваются на длинные гонки, в которых они реально могут что-то показать", - сказал Девятьяров
.
"Судя по их предыдущим выступлениям в спринте, было трудно предполагать, что они завоюют медали. Но для них было важно еще раз прочувствовать атмосферу Олимпийских игр, чтобы потом более уверенно выходить на следующий старт. Будем надеяться, что основные успехи у них впереди, Савелий и Даша должны выступить достойно", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях участвуют 13 россиян.