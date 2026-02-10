Рейтинг@Mail.ru
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Биатлон
 
16:57 10.02.2026 (обновлено: 17:11 10.02.2026)
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
биатлон
спорт
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
кубок мира по биатлону
спорт, стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Кубок мира по биатлону
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах

Норвежский биатлонист Ботн дебютировал на ОИ победой в индивидуальной гонке

Йохан-Олав Ботн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии.
Он преодолел дистанцию 20 км за 51 минуту 31,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро (отставание - 14,8 секунды; 1 промах), третий результат показал норвежец Стурла Легрейд (+48,3; 1).
Ботну 26 лет. Он провел первую гонку в карьере на Олимпийских играх.
Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Кубок мира по биатлону
 
