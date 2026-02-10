https://ria.ru/20260210/botn-2073482023.html
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T16:57:00+03:00
2026-02-10T16:57:00+03:00
2026-02-10T17:11:00+03:00
биатлон
спорт
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
кубок мира по биатлону
Норвежский биатлонист победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах
