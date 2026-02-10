Рейтинг@Mail.ru
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 10.02.2026 (обновлено: 23:27 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/bolelschiki-2073538554.html
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы
Самыми заметными болельщиками на соревнованиях по фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады в Италии выглядят американцы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T23:16:00+03:00
2026-02-10T23:27:00+03:00
спорт
казахстан
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044292_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_4491609e33d1fd6cd05d26d4628c314f.jpg
https://ria.ru/20260202/malinin-2071747829.html
казахстан
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044292_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_38093e14b2450428d8d1bc71597eadd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026, италия
Спорт, Казахстан, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Италия
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы

Американские болельщики выглядят самыми заметными болельщиками ОИ в Италии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБолельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Самыми заметными болельщиками на соревнованиях по фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады в Италии выглядят американцы, передает корреспондент РИА Новости.
Группа американских болельщиков начала скандировать название страны еще в вагоне метро. Эта группа носила шапочки с надписью USA и розовые очки в форме звезды.
«
"Мы будем болеть за Илью Малинина. Он отлично выступил на групповых состязаниях. Мы завоевали золото", - рассказала РИА Новости американка по имени Джанин.
Помимо американцев, на подходе к арене можно увидеть большую группу болельщиков из Казахстана, а также мексиканцев, норвежцев и французов.
Александр Овечкин и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным
2 февраля, 16:08
 
СпортКазахстанИлья МалининЗимние Олимпийские игры 2026Италия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала