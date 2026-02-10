https://ria.ru/20260210/bolelschiki-2073538554.html
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Италии стали американцы
Самыми заметными болельщиками на соревнованиях по фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады в Италии выглядят американцы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт
казахстан
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
италия
