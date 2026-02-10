https://ria.ru/20260210/agapov-2073515440.html
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Российский защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу" на правах аренды, сообщается в Telegram-аккаунте столичной команды. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T19:45:00+03:00
2026-02-10T19:45:00+03:00
2026-02-10T19:45:00+03:00
футбол
спорт
акрон
илья агапов
пфк цска
уфа
акрон (тольятти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd4df2dc26b9c5d2facf1edcbacce24a.jpg
https://ria.ru/20260210/tsska-2073500274.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ebd202807d4f5baa002813465fc0ac4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, акрон, илья агапов, пфк цска, уфа, акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Акрон, Илья Агапов, ПФК ЦСКА, Уфа, Акрон (Тольятти)
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Российский защитник Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды