Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Футбол
 
19:45 10.02.2026
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
Российский защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу" на правах аренды, сообщается в Telegram-аккаунте столичной команды. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Новости
спорт, акрон, илья агапов, пфк цска, уфа, акрон (тольятти)
Защитник ЦСКА Илья Агапов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу" на правах аренды, сообщается в Telegram-аккаунте столичной команды.
25-летний защитник будет выступать за уфимский клуб до конца сезона-2025/26.
В декабре "Акрон" в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Агаповым. Всего он сыграл в составе клуба четыре матча.
Агапов является воспитанником казанского "Рубина", на протяжении карьеры он выступал в составе нижнекамского "Нефтехимика", столичный "Спартак-2", "Нижний Новгород" и ЦСКА.
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
10 февраля, 18:14
 
