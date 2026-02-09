Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Андрей Васильчин. Зимние Олимпийские игры 2026 года, стартовавшие на прошлой неделе в Италии, по-своему уникальны. Ведь количество спортсменок почти вплотную приблизилось к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составили 47% от всех участников соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
6 февраля, 17:45
Самой же красивой (судя по хайпу в соцсетях) атлеткой на Олимпиаде стала нидерландская конькобежка Ютта Лердам. И это еще до того, как она вышла на старт! Сегодня же нидерландка взяла золото Игр на дистанции 1000 м и установила олимпийский рекорд.
Чем не повод познакомиться поближе с победительницей Олимпиады, взбесившей болельщиков своим прилетом на соревнования на бизнес-джете c бокалом шампанского в руке?
Что известно об эффектной блондинке:
- Она шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы;
- Лердам 11 раз становилась чемпионкой Нидерландов;
- В ее активе уже было серебро Олимпийских игр 2022 года;
- Тренируется под руководством Константина Полтавца, бывшего главного тренера сборной России;
- Красавица родилась в маленьком провинциальном городке в 1998 году. Отец Лердам назвал дочь в честь чемпионки по серфингу;
- Ютта может похвастаться степенью бакалавра в области маркетинга и коммерческой экономики;
- Девушка уже имеет миллионное состояние благодаря финансовой грамотности, правильной рекламной стратегии и вложениям в недвижимость.
© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам
Секрет такого прироста армии поклонников прост: пускай девушка не выкладывает совсем уж откровенные снимки, однако фотографии "на грани" частенько попадаются в ее профиле. Ну и роскошь она любит во всех проявлениях, куда без этого?
© Фото : соцсети Ютты ЛердамЮтта Лердам
© Фото : соцсети Ютты Лердам
Ютта Лердам
Личная жизнь
Несколько лет Ютта встречалась с многократным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2014 в Сочи Куном Вервеем, с которым девушка даже открывала школу конькобежного спорта. Роман закончился в 2022 году, и уже в 2023-м нидерландка нашла нового спутника. Менее титулованного, но все же обладающего большей мировой известностью... Речь о блогере-боксере Джейке Поле.
Который (спойлер!) весной прошлого года сделал девушке предложение. И получил положительный ответ.
© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам и Джейк Пол
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам и Джейк Пол
Несомненно, сказались на популярности новоиспеченной олимпийской чемпионки и отношения со скандальным блогером. Кто он такой?
- "Мальчик с YouTube" в 2020-м решил податься в бокс. И при правильном продвижении и (признаем) полном погружении в тренировки смог добиться больших успехов;
- В ринге он поколотил немало стариков из смешанных единоборств. Под его ударами в нокаут улетели Бен Аскрен, Тайрон Вудли и Майк Перри, решениями судей уступили прославленные Андерсон Силва и любимый фанатами Нейт Диас;
- В прошлом году Пол-младший в супербою одолел легендарного Майка Тайсона;
- В своем последнем поединке Джейк в декабре не выстоял в ринге с экс-чемпионом мира по боксу, гигантским британцем Энтони Джошуа;
- На протяжении всей боксерской карьеры американец бесконечно бросает вызовы Конору Макгрегору. Но Печально Известный ирландец пока не обращает внимания на Пола и не теряет надежды еще подраться в UFC.
Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом
20 декабря 2025, 08:30