Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Андрей Васильчин. Зимние Олимпийские игры 2026 года, стартовавшие на прошлой неделе в Италии, по-своему уникальны. Ведь количество спортсменок почти вплотную приблизилось к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составили 47% от всех участников соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Самой же красивой (судя по хайпу в соцсетях) атлеткой на Олимпиаде стала нидерландская конькобежка Ютта Лердам. И это еще до того, как она вышла на старт! Сегодня же нидерландка взяла золото Игр на дистанции 1000 м и установила олимпийский рекорд.

Чем не повод познакомиться поближе с победительницей Олимпиады, взбесившей болельщиков своим прилетом на соревнования на бизнес-джете c бокалом шампанского в руке?

Что известно об эффектной блондинке:

Она шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы;

Лердам 11 раз становилась чемпионкой Нидерландов;

В ее активе уже было серебро Олимпийских игр 2022 года;

Тренируется под руководством Константина Полтавца, бывшего главного тренера сборной России;

Красавица родилась в маленьком провинциальном городке в 1998 году. Отец Лердам назвал дочь в честь чемпионки по серфингу;

Ютта может похвастаться степенью бакалавра в области маркетинга и коммерческой экономики;

Девушка уже имеет миллионное состояние благодаря финансовой грамотности, правильной рекламной стратегии и вложениям в недвижимость.

© Соцсети спортсменки Ютта Лердам © Соцсети спортсменки Ютта Лердам

Популярность в соцсетях к Ютты колоссальна. На страничку 182-сантиметровой конькобежки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) подписаны более пяти миллионов человек.

Секрет такого прироста армии поклонников прост: пускай девушка не выкладывает совсем уж откровенные снимки, однако фотографии "на грани" частенько попадаются в ее профиле. Ну и роскошь она любит во всех проявлениях, куда без этого?

© Фото : соцсети Ютты Лердам Ютта Лердам © Фото : соцсети Ютты Лердам Ютта Лердам

Личная жизнь

Несколько лет Ютта встречалась с многократным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2014 в Сочи Куном Вервеем, с которым девушка даже открывала школу конькобежного спорта. Роман закончился в 2022 году, и уже в 2023-м нидерландка нашла нового спутника. Менее титулованного, но все же обладающего большей мировой известностью... Речь о блогере-боксере Джейке Поле.

Который (спойлер!) весной прошлого года сделал девушке предложение. И получил положительный ответ.

© Соцсети спортсменки Ютта Лердам и Джейк Пол © Соцсети спортсменки Ютта Лердам и Джейк Пол

Несомненно, сказались на популярности новоиспеченной олимпийской чемпионки и отношения со скандальным блогером. Кто он такой?