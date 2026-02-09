Рейтинг@Mail.ru
Ютта Лердам: кто такая, биография, фото и личная жизнь конькобежки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 09.02.2026 (обновлено: 21:47 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/yutta-lerdam--2073315014.html
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады
Ютта Лердам: кто такая, биография, фото и личная жизнь конькобежки
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады
Зимние Олимпийские игры 2026 года, стартовавшие на прошлой неделе в Италии, по-своему уникальны. Ведь количество спортсменок почти вплотную приблизилось к... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T21:20:00+03:00
2026-02-09T21:47:00+03:00
спорт
материалы риа спорт
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
вокруг спорта
конькобежный спорт
джейк пол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985664344_0:331:1080:939_1920x0_80_0_0_7d9dcbcbfcd32b4e784725602147ef90.jpg
https://ria.ru/20260206/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
https://ria.ru/20251220/pol_dzhoshua-2063471432.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985664344_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_cd09ad26bb05df6c105ed0fba5303f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, материалы риа спорт, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры, вокруг спорта, конькобежный спорт, джейк пол
Спорт, Материалы РИА Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры, Вокруг спорта, Конькобежный спорт, Джейк Пол
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады

Нидерландская конькобежка Лердам с рекордом выиграла золото Олимпийских игр

© Фото : соцсети Ютты ЛердамЮтта Лердам
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : соцсети Ютты Лердам
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Андрей Васильчин. Зимние Олимпийские игры 2026 года, стартовавшие на прошлой неделе в Италии, по-своему уникальны. Ведь количество спортсменок почти вплотную приблизилось к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составили 47% от всех участников соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
6 февраля, 17:45
Самой же красивой (судя по хайпу в соцсетях) атлеткой на Олимпиаде стала нидерландская конькобежка Ютта Лердам. И это еще до того, как она вышла на старт! Сегодня же нидерландка взяла золото Игр на дистанции 1000 м и установила олимпийский рекорд.
Чем не повод познакомиться поближе с победительницей Олимпиады, взбесившей болельщиков своим прилетом на соревнования на бизнес-джете c бокалом шампанского в руке?

Что известно об эффектной блондинке:

  • Она шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы;
  • Лердам 11 раз становилась чемпионкой Нидерландов;
  • В ее активе уже было серебро Олимпийских игр 2022 года;
  • Тренируется под руководством Константина Полтавца, бывшего главного тренера сборной России;
  • Красавица родилась в маленьком провинциальном городке в 1998 году. Отец Лердам назвал дочь в честь чемпионки по серфингу;
  • Ютта может похвастаться степенью бакалавра в области маркетинга и коммерческой экономики;
  • Девушка уже имеет миллионное состояние благодаря финансовой грамотности, правильной рекламной стратегии и вложениям в недвижимость.
© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам
Популярность в соцсетях к Ютты колоссальна. На страничку 182-сантиметровой конькобежки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) подписаны более пяти миллионов человек.
Секрет такого прироста армии поклонников прост: пускай девушка не выкладывает совсем уж откровенные снимки, однако фотографии "на грани" частенько попадаются в ее профиле. Ну и роскошь она любит во всех проявлениях, куда без этого?
© Фото : соцсети Ютты ЛердамЮтта Лердам
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : соцсети Ютты Лердам
Ютта Лердам

Личная жизнь

Несколько лет Ютта встречалась с многократным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2014 в Сочи Куном Вервеем, с которым девушка даже открывала школу конькобежного спорта. Роман закончился в 2022 году, и уже в 2023-м нидерландка нашла нового спутника. Менее титулованного, но все же обладающего большей мировой известностью... Речь о блогере-боксере Джейке Поле.
Который (спойлер!) весной прошлого года сделал девушке предложение. И получил положительный ответ.
© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам и Джейк Пол
Ютта Лердам и Джейк Пол - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам и Джейк Пол
Несомненно, сказались на популярности новоиспеченной олимпийской чемпионки и отношения со скандальным блогером. Кто он такой?
  • "Мальчик с YouTube" в 2020-м решил податься в бокс. И при правильном продвижении и (признаем) полном погружении в тренировки смог добиться больших успехов;
  • В ринге он поколотил немало стариков из смешанных единоборств. Под его ударами в нокаут улетели Бен Аскрен, Тайрон Вудли и Майк Перри, решениями судей уступили прославленные Андерсон Силва и любимый фанатами Нейт Диас;
  • В прошлом году Пол-младший в супербою одолел легендарного Майка Тайсона;
  • В своем последнем поединке Джейк в декабре не выстоял в ринге с экс-чемпионом мира по боксу, гигантским британцем Энтони Джошуа;
  • На протяжении всей боксерской карьеры американец бесконечно бросает вызовы Конору Макгрегору. Но Печально Известный ирландец пока не обращает внимания на Пола и не теряет надежды еще подраться в UFC.
Энтони Джошуа в бою против Джейка Пола - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом
20 декабря 2025, 08:30
 
СпортМатериалы РИА СпортЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игрыВокруг спортаКонькобежный спортДжейк Пол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала