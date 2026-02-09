Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского певца на Супербоуле
13:56 09.02.2026 (обновлено: 14:13 09.02.2026)
Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского певца на Супербоуле
Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского певца на Супербоуле
2026-02-09T13:56:00+03:00
2026-02-09T14:13:00+03:00
Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского певца на Супербоуле

Трамп назвал выступление Bad Bunny на Супербоуле оскорблением величия США

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского певца Bad Bunny в середине Супербоула - финала американской национальной футбольной лиги (НФЛ), американский лидер назвал шоу артиста оскорблением величия США.
Ранее исполнитель получил премию "Грэмми" за альбом "Debí Tirar Más Fotos". Во время церемонии вручения он высказался против деятельности миграционной полиции ICE, которая вызвала протесты в США.
«
"Шоу в перерыве Супербоула абсолютно ужасно, одно из худших в истории! Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп рассказал, почему пропустит финал американского футбола
24 января, 18:15
Трамп рассказал, почему пропустит финал американского футбола
24 января, 18:15
Выступление Bad Bunny на Супербоуле длилось примерно 13 минут, в ходе которых он пел на испанском языке. К нему присоединялись такие исполнители, как Леди Гага и Рики Мартин.
«
"Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят их со всех концов США и всего мира. Это "шоу" - просто "пощечина" нашей стране", - добавил американский президент.
Супербоул - финал национальной футбольной лиги (НФЛ) США, он прошел 8 февраля в городе Санта-Клара в Калифорнии. Это самое популярное спортивное событие в стране. Победителем Супербоула стала команда "Сиэтл Сихокс", обыгравшая "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 29:13.
Ранее газета Financial Times сообщала, что стоимость рекламных слотов побила рекорды предыдущих лет, так как некоторые крупные компании платили за размещение своих 30-секундных роликов более 10 миллионов долларов.
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне
31 января, 01:34
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне
31 января, 01:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
