https://ria.ru/20260209/stadion-2073184656.html
Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона "Торпедо"
Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона "Торпедо"
Открытие обновленного футбольного стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова в Москве может пройти в День города, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T13:34:00+03:00
2026-02-09T13:34:00+03:00
2026-02-09T13:55:00+03:00
футбол
эдуард стрельцов
сергей собянин
спорт
вокруг спорта
торпедо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050611912_0:104:470:368_1920x0_80_0_0_a14f65c07614779a4914db24b6515ae1.jpg
https://ria.ru/20251206/spartak-2060322441.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050611912_0:60:470:413_1920x0_80_0_0_a99542515d099f52125d02d35e08d4a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуард стрельцов, сергей собянин, спорт, вокруг спорта, торпедо (москва)
Футбол, Эдуард Стрельцов, Сергей Собянин, Спорт, Вокруг спорта, Торпедо (Москва)
Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона "Торпедо"
Открытие стадиона "Торпедо" может пройти в День города