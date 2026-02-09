Рейтинг@Mail.ru
11:44 09.02.2026
Спаллетти поцеловал журналистку, чтобы объяснить систему VAR
Спаллетти поцеловал журналистку, чтобы объяснить систему VAR
футбол
в мире
лучано спаллетти
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
вокруг спорта
в мире, лучано спаллетти, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу), вокруг спорта
Футбол, В мире, Лучано Спаллетти, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Вокруг спорта
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Лучано Спаллетти поцеловал в плечо журналистку DAZN Федерику Дзилле, когда объяснял работу системы VAR после матча Серии А с "Лацио".
В воскресенье "Ювентус" сыграл дома вничью с "Лацио" (2:2) в 24-м туре чемпионата Италии. После игры Спаллетти вышел в эфир DAZN и ответил на вопрос о правилах применения системы VAR, объяснив их на примере контакта с корреспонденткой.
"Можно коснуться вашей руки? Это контакт. Поцеловать? Это контакт. Погладить? Это контакт. Но контакт - это не удар. Недостаточно общей формулировки, что такое контакт, когда за касание руки свистят фол", - приводит слова бывшего тренера петербургского "Зенита" Corriere dello Sport.
Сама журналистка после этого рассмеялась, а ведущая завершила разговор фразой: "Федерика покраснела словно ее свитер".
Эпизод матча Ювентуса против Лацио - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
Вчера, 00:52
 
ФутболВ миреЛучано СпаллеттиЮвентусСерия А (чемпионат Италии по футболу)Вокруг спорта
 
