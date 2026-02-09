Спаллетти поцеловал журналистку, чтобы объяснить систему VAR

https://ria.ru/20260209/spalletti-2073155759.html
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Лучано Спаллетти поцеловал в плечо журналистку DAZN Федерику Дзилле, когда объяснял работу системы VAR... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
