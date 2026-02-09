Рейтинг@Mail.ru
23:26 09.02.2026
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Олесик на... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ

Силаков считает, что саночница Олесик показала неплохой результат на Олимпиаде

© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Олесик на неплохом уровне провела два заезда, с учетом практически сорванного из-за санкций процесса подготовки к Олимпийским играм.
Дебютантка Игр Олесик по сумме двух заездов со временем 1 минута 46,651 секунды идет на 14-м месте. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третье - латвийка Элина Бота (+0,495).
«
"Даша сегодня оба заезда проехала вполне нормально и без грубых ошибок. Это хорошо, особенно с учетом того, что в силу всем известных причин у нее была самая слабая подготовка к Олимпийским играм среди всех 25 спортсменок. Этим объясняется и ее некоторая зажатость при прохождении трассы - из-за того, что подготовка была не то что скомкана, а, можно сказать, практически сорвана", - сказал Силаков.
"Надеюсь, завтра Даша выступит лучше. Но пробиться в десятку сильнейших ей будет очень сложно, потому что соперницы хорошо готовы", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов.
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
Вчера, 22:42
Демченко объяснил результат Олесик после двух попыток на Олимпиаде
Вчера, 22:42
 
Спорт Валерий Силаков Павел Репилов Зимние Олимпийские игры 2026 Санный спорт
 
