Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
2026-02-09T23:26:00+03:00
2026-02-09T23:26:00+03:00
2026-02-09T23:27:00+03:00
спорт
валерий силаков
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
санный спорт
спорт, валерий силаков, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026, санный спорт
Спорт, Валерий Силаков, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
Силаков оценил шансы на попадание российской саночницы в десятку на ОИ
Силаков считает, что саночница Олесик показала неплохой результат на Олимпиаде
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Олесик на неплохом уровне провела два заезда, с учетом практически сорванного из-за санкций процесса подготовки к Олимпийским играм.
Дебютантка Игр Олесик по сумме двух заездов со временем 1 минута 46,651 секунды идет на 14-м месте. Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (1.45,188), второе место занимает ее соотечественница Мерле Фребель (отставание - 0,061), третье - латвийка Элина Бота (+0,495).
"Даша сегодня оба заезда проехала вполне нормально и без грубых ошибок. Это хорошо, особенно с учетом того, что в силу всем известных причин у нее была самая слабая подготовка к Олимпийским играм среди всех 25 спортсменок. Этим объясняется и ее некоторая зажатость при прохождении трассы - из-за того, что подготовка была не то что скомкана, а, можно сказать, практически сорвана", - сказал Силаков.
"Надеюсь, завтра Даша выступит лучше. Но пробиться в десятку сильнейших ей будет очень сложно, потому что соперницы хорошо готовы", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды пройдут во вторник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе саночники Олесик и Павел Репилов
