Рейтинг@Mail.ru
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:14 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sakhalin-2073116364.html
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам
Чемпионат России по лыжным гонкам впервые пройдет на Сахалине, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T09:14:00+03:00
2026-02-09T09:14:00+03:00
лыжные гонки
россия
сахалин
александр большунов
вероника степанова
южно-сахалинск
татьяна сорина
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073061223.html
россия
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, сахалин, александр большунов, вероника степанова, южно-сахалинск, татьяна сорина, спорт
Лыжные гонки, Россия, Сахалин, Александр Большунов, Вероника Степанова, Южно-Сахалинск, Татьяна Сорина, Спорт
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам

Сахалин впервые примет двухнедельный чемпионат России по лыжным гонкам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев - РИА Новости. Чемпионат России по лыжным гонкам впервые пройдет на Сахалине, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"На двухнедельные старты на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" в Южно-Сахалинске соберутся сотни сильнейших гонщиков, в том числе чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Александр Большунов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и другие звезды спорта", - рассказал представитель пресс-службы регионального правительства.
По его информации, участников ждет марафон на 50 километров, скиатлон 10+10 километров, смешанная эстафета 4х5 километров и эстафета 4х7,5 километров среди мужчин и женщин, спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем, а также соревнования с раздельным стартом.
"Почетными гостями состязаний станут президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, заслуженный тренер РФ Юрий Бородавко и старший тренер сборной Российской Федерации Егор Сорин", - отметили в правительстве Сахалинской области.
Чемпионат пройдет в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. Трансляцию лыжных гонок покажет телеканал "Матч ТВ".
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45
 
Лыжные гонкиРоссияСахалинАлександр БольшуновВероника СтепановаЮжно-СахалинскТатьяна СоринаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала