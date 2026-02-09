https://ria.ru/20260209/sakhalin-2073116364.html
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам
лыжные гонки
россия
сахалин
александр большунов
вероника степанова
южно-сахалинск
татьяна сорина
спорт
Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам
Сахалин впервые примет двухнедельный чемпионат России по лыжным гонкам
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев - РИА Новости. Чемпионат России по лыжным гонкам впервые пройдет на Сахалине, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"На двухнедельные старты на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" в Южно-Сахалинске
соберутся сотни сильнейших гонщиков, в том числе чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Александр Большунов
, Вероника Степанова
, Татьяна Сорина
и другие звезды спорта", - рассказал представитель пресс-службы регионального правительства.
По его информации, участников ждет марафон на 50 километров, скиатлон 10+10 километров, смешанная эстафета 4х5 километров и эстафета 4х7,5 километров среди мужчин и женщин, спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем, а также соревнования с раздельным стартом.
"Почетными гостями состязаний станут президент Федерации лыжных гонок России
, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе
, заслуженный тренер РФ Юрий Бородавко
и старший тренер сборной Российской Федерации Егор Сорин
", - отметили в правительстве Сахалинской области
.
Чемпионат пройдет в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. Трансляцию лыжных гонок покажет телеканал "Матч ТВ".