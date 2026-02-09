Сахалин впервые примет чемпионат России по лыжным гонкам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев - РИА Новости. Чемпионат России по лыжным гонкам впервые пройдет на Сахалине, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По его информации, участников ждет марафон на 50 километров, скиатлон 10+10 километров, смешанная эстафета 4х5 километров и эстафета 4х7,5 километров среди мужчин и женщин, спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем, а также соревнования с раздельным стартом.