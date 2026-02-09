Рейтинг@Mail.ru
Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:14 09.02.2026 (обновлено: 14:34 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/rublev-2073130810.html
Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP
Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T10:14:00+03:00
2026-02-09T14:34:00+03:00
теннис
спорт
australian open
андрей рублев
даниил медведев
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
янник синнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:162:1080:770_1920x0_80_0_0_1bacbb3861b1befa6d5358a8f88b536b.jpg
https://ria.ru/20260208/kotov-2073046363.html
https://ria.ru/20260207/aleksandrova-2072938673.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367109_0:61:1080:871_1920x0_80_0_0_b507d9a66d89e72fae2f7c366e9c0fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, андрей рублев, даниил медведев, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), янник синнер, новак джокович
Теннис, Спорт, Australian Open, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Янник Синнер, Новак Джокович
Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев переместился с 14-й на 15-ю строчку. Лучшим теннисистом России остается Даниил Медведев, который идет на 11-м месте.
Первая тройка осталась без изменений, ее составляют испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович.
Павел Котов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
8 февраля, 17:57

Рейтинг ATP, версия от 9 февраля:

Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Александрова выиграла парный финал в Абу-Даби
7 февраля, 21:48
 
ТеннисСпортAustralian OpenАндрей РублевДаниил МедведевКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Янник СиннерНовак Джокович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала