Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев переместился с 14-й на 15-ю строчку. Лучшим теннисистом России остается Даниил Медведев, который идет на 11-м месте.
Первая тройка осталась без изменений, ее составляют испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 9 февраля:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13150 баллов;
- 2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10300;
- 3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
- 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4605;
- 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
- 6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3950;
- 7 (7). Тейлор Фриц (США) - 3940;
- 8 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 3835;
- 9 (9). Бен Шелтон (США) - 3560;
- 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3235;
- 11 (11). Даниил Медведев (Россия) - 3060...
- 15 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2510...
- 18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
