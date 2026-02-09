https://ria.ru/20260209/ronaldu-2073300830.html
Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ
Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ
Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" прекратил забастовку и готов продолжить выступление за команду, сообщает A Bola. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Новости
Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" прекратил забастовку и готов продолжить выступление за команду, сообщает A Bola
Ранее сообщалось, что португалец отказывается выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом
" и "Аль-Ахли". Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, португалец запросит трансфер в июне.
По информации A Bola, Роналду прекратил бойкот. 41-летний португалец пропустит матч команды в плей-офф Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменистанского "Аркадага" 11 февраля, но выйдет на поле в выездной встрече 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха", который пройдет 14 февраля.
Издание отмечает, что одной из ключевых причин бойкота стали задержки с выплатой зарплат ряду сотрудников и работников саудовского клуба. Руководство погасило все задолженности, после чего португалец согласился продолжить выступление за команду.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.