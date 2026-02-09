Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" прекратил забастовку и готов продолжить выступление за команду, сообщает Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" прекратил забастовку и готов продолжить выступление за команду, сообщает A Bola

Ранее сообщалось, что португалец отказывается выходить на поле из-за недовольства руководством клуба и малого количества инвестиций со стороны государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в сравнении со спонсируемыми им клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", " Аль-Иттихадом " и "Аль-Ахли". Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, португалец запросит трансфер в июне.

По информации A Bola, Роналду прекратил бойкот. 41-летний португалец пропустит матч команды в плей-офф Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменистанского "Аркадага" 11 февраля, но выйдет на поле в выездной встрече 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха", который пройдет 14 февраля.

Издание отмечает, что одной из ключевых причин бойкота стали задержки с выплатой зарплат ряду сотрудников и работников саудовского клуба. Руководство погасило все задолженности, после чего португалец согласился продолжить выступление за команду.